Også sikta for kroppsskade

Fredag køyrde ein mann i 60-åra inn i ein hage på Fiskerstrand i Sula. Han vart sikta for køyring i rusa tilstand. No er han også sikta for kroppsskade etter knivstikking, skriv Sunnmørsposten. Mannen vart pågripen fredag kveld og sleppt fri to dagar seinare.