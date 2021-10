Nytt forslag om å bevare føden

Stortingsrepresentant Seher Aydar i Raudt fremma i dag eit representantforslag om å be regjeringa å bevare fødeavdelinga i Kristiansund, også etter at sjukehuset på Hjelset står klart. Dermed er det klart for ein ny runde med eit nytt storting. I forslaget blir det nemnt at det nye sjukehuset på Hjelset kan erstatte dagens Molde sjukehus, men at det ikkje bør stå i vegen for å vidareføre eit sjukehus i Kristiansund.