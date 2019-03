Ny hovudtrenar i Hødd

Sander Håskjold Nyland blir Hødd sin nye hovudtrenar i 2019. Han har signert ein ny 2-års avtale med IL Hødd Fotball. Det melder fotballklubben i ei pressemelding. Sander har vore i trenar i klubben sidan 2016 og hadde rolla som assistenttrenar i 2018. Han har dei to siste åra også hatt hovudansvaret for Hødd2. – Vi har hatt ein god og grundig prosess rundt tilsetting av ny hovudtrenar, og det er med stor glede at vi i dag kan presentere Sander som Hødd sin nye hovudtrenar, seier sportssjef André Nevstad.