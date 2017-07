Ny frist for Rausand-deponi

Miljødirektoratet har sett ein ny og absolutt frist for bedrifta Bergmesteren Rausand AS til å avslutte arbeidet med å dekke til og fylle opp masse rundt Deponi 1 på Rausand. Fristen for å rydde opp er sett til 1. oktober neste år. Blir fristen broten, kjem direktoratet til å krevje inn tvangsmulkt på vel 1,2 millionar kroner frå bedrifta.