Ny daglig leder

Gjermund Langset Kvernmo er ansatt som daglig leder i The North West. Langset Kvernmo har blant annet vært studentleder i Ålesund, og har etter det tatt master i ledelse, og hatt ulike styreverv. Langset sier dette er drømmejobben, og at The North West skal være en tydelig medspiller i utviklingen av regionen.