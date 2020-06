Ny aktivitet i kjolefabrikk

I Hornindal i Volda blir det jobba aktivt for å skape nytt liv i lokala etter kjolefabrikken på Grodås. Lokala har lenge stått tomme, og foreininga Gro-bygg har ei tid jobba for å få aktivitet i bygningane igjen. Styreleiar Bjørn Lødemel fortel at det no skal bli eit allbrukshus, forsamlingshus og fleire lag og organisasjonar får kontor eller lager.