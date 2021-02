Norwegian kutter Kristiansund

Norwegian gir seg med flyvninger til og fra Kristiansund etter to måneder. Ruten startet 1. januar med tilskudd fra staten og tilbudet skulle i første omgang vare ut februar. Norwegian bekrefter nå til NRK at de ikke vil videreføre ruten. SAS overtar flyvningene og sikrer to avganger på hverdager også fremover.