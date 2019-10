Nepalesere lærer av sunnmøringer

To nepalesiske møbelsnekkere har de siste dagene vært på Sunnmøre for å lære møbelproduksjon av sunnmørske møbelbedrifter. Målet er at de skal masseprodusere bord og vinduer, sier Bjørn Ødegaard i Himalayan Wood Systems DA. Planen er å bygge en møbelfabrikk