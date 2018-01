Negativ utvikling

Green Cargo, som fraktar gods på Raumabana, er uroa over transportmengda i 2017. Mengda gods ligg under det budsjetterte, og administrerande direktør Kjell Owrehagen seier til GudbrandsdølenDagningen at utviklinga første kvartal i år blir avgjerande for kva tiltak selskapet må settte inn. Green Cargo sender eit godstog i kvar retning mellom Åndalsnes og Oslo kvar dag.