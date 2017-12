Negativ til takstauke

Sykkylven Næringsutvikling likar dårleg at det truleg blir dyrare å ta ferje mellom Ørsneset og Magerholm. Dagleg leiar Jarle Strømmegjerde meiner ein takstauke får uheldige konsekvensar for næringslivet. Fylkeskommunen vil auke takstane for mellom anna å finansiere bruk av to ferjer i Stranda-Liabygda neste sommar.