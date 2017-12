Nedgang for Molde Lufthamn

Tala for november 2017 viser ein nedgang i talet på reisande på 8,9 prosent for Molde Lufthamn Årø. I ei pressemelding peiker dei på at ferdigstillinga av Ormen Lange fører til mindre trafikk innanlands. Men også utanlandstrafikken går ned. Totalt hadde flyplassen 38.374 reisande i november.