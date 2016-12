NAV-direktøren: – Vi tror arbeidsledigheten vil øke neste halvår

4300 personer er helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Dette er det høyeste tallet på 10 år. I forrige måned økte arbeidsledigheten med ni prosent i forhold til samme tid i fjor.

Fylkesdirektøren i NAV i Møre og Romsdal, Stein Veland, registrerer at det er en vanskelig situasjon for mange.

– Situasjonen er spesielt beklagelig for dem som er uten arbeid. Det er flere arbeidsledige nå enn på samme tid i fjor, og vi har også noen perspektiver inn i 2017 som tilsier at det blir enda flere, sier Stein Veland.

Prognosen slo ikke til

Stein Veland er fylkesdirektør i NAV i Møre og Romsdal. Foto: Trond Vestre / NRK

Stein Veland har tidligere spådd at det ville bli 1000 flere ledige i Møre og Romsdal i løpet av høsten, men denne prognosen har ikke slått til.

– Heldigvis har det ikke slått til fullt ut, og det er vi glad for. Men vi får såpass mange varsler fra de bedriftene som vi er i kontakt med om at det kan se ille ut, og det er det vi baserer våre vurderinger på, sier Stein Veland.

Tallene viser at det er dobbelt så mange menn som kvinner som er uten arbeid. Dette har sammenheng med at det er i hovedsak mannsdominerte yrker som er berørt av den økonomiske nedgangen i Møre og Romsdal.

Litt verre neste år

På veg inn i 2017 ser ikke NAV-direktøren i Møre og Romsdal noe tegn til bedring.

– Så vidt vi kan se blir det litt verre første halvår i 2017 enn det har vært i 2016. Det er såpass mange usikre momenter i fylket vår nå som tilsier at flere vil bli permittert.

– Utfordringen vår er å være i dialog med næringslivet. Vi vet at de aller fleste næringslivsledere jobber hardt for å omstille seg. Mange har klart det delvis, andre er i ferd med å klare det, så vi tror at Møre og Romsdal skal kunne være et fylke som har lavere arbeidsledighet enn resten av landet, sier Stein Veland.