Mykje står på vent for arrangørane

Regjeringa opnar ikkje opp for arrangement med over 500 menneske frå september av. Terje Erstad hos festivalarrangøren Momentium i Ålesund og Giske seier at dette var som forventa.

– Vi skal nok kome gjennom dette med beina godt planta på jorda, sier han til NRK Møre og Romsdal.