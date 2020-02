Mye bråk og fyll

Flere steder i fylket har politiet måtte rykke ut på grunn av bråk, slåssing og overstadig beruselse. I Ulsteinvik ble fem personer bortvist fra et utested på grunn av ordensforstyrrelse. I Molde ble to menn i 30 årene satt i drukkenskapsarrestene etter ordensforstyrrelse på et utested i sentrum. På Åse i Ålesund ble en mann satt i arresten etter å ha nektet å etterkomme pålegget om forlate stedet. I Ålesund ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha kranglet på et utested. ØPolitiet har måtte kjøre hjem en rekke personer som har vært overstadig beruset og ikke vært istad til å ta vare på seg selv.