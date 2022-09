Moskusen som blei observert i Isfjorden i går og på Nesaksla og Romsdalseggen i Rauma i dag skal no vere avliva. Det melder Romsdals Budstikke.

Politiet i Møre og Romsdal bekreftar til NRK at moskusen blei avliva rundt klokka 15.30.

– Det var ei totalvurdering som gjorde at den blei avliva. Både på grunn av kvar moskusen var og at han var i eit område i nærleiken av gondolen i Rauma, seier Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet.

Har følgt situasjonen

Det er den lokale viltnemnda og Statens naturoppsyn (SNO) som fortløpande har vurdert situasjonen utover dagen i dag. I dialog med SNO blei det avgjort at moskusen skulle bli avliva.

– Han dukka opp i eit område der det er meir folk enn i sentrum av Åndalsnes. Det er smalt og trongt og det er ikkje ein egna plass for ein moskusokse når det er mykje folk der, seier Per Egil Solli-Mork, leiar for viltnemnda i Rauma.

Solli-Mork seier at moskusen truleg høyrde heime på Dovrefjell. Han seier det ikkje var aktuelt å jage moskusen frå området.

– Nei, då hadde det vore to alternativ. Enten ned mot sentrum eller mot eit område der det sto folk i kø for å vente på å kome på Romsdalseggen, så det var ikkje noko plass å jage han.