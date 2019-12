Biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, sier at noen ganger blir nøden så stor at det å hjelpe et menneske til et liv i verdighet må gå foran loven som forbyr å gi arbeid til et person som har fått inndratt arbeidstillatelsen.

– Dersom situasjonen blir satt på spissen ser jeg ikke bort fra at jeg kunne ha gjort det samme, sier mørebiskop Ingeborg Midttømme.

Hun sier at hele bispekollegiet stiller seg bak Stålseth. Biskopene i Borg og Nord-Hålågaland sier at de også kunne ha gjort det samme som Stålseth, hvis de ble satt i en lignende situasjon.

– Det ville jeg absolutt vurdert. Biskopene har et samlet engasjement rundt mennesker i limbo, såkalt ikke-returnerbare, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålågaland.

Risikerer fengsel

Gunnar Stålsett var biskop i Oslo i perioden 1998–2005 og har også vært medlem av den norske Nobelkomiteen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

I august fortalte tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, til avisen Vårt Land at han hadde ansatt en ureturnerbar asylsøker uten arbeidstillatelse som renholdshjelp i 14 år.

Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel for Stålsett, som var biskop i Oslo fra 1998 til han pensjonerte seg i 2005. Han risikerer 45 dager i fengsel.

Til NRK sier Stålsett at han ikke angrer det han har gjort, han har bare fulgt sine kristne verdier. Nå er den tidligere biskopen villig til å gå i fengsel for dette.

Ureturnerbare asylsøkere er utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. I 2011 mistet de skattekortet og ble nektet retten til å arbeide for eget livsopphold. Det setter mange av disse menneskene i en svært vanskelig situasjon.

– Omdømmetap for Norge

Saken har skapt stor debatt, også blant norske politikere. Måten ureturnerbare asylsøkere blir behandlet på har fått sterk kritikk. Samtidig har flere påpekt at norsk lov må følges, og at Gunnar Stålsett må behandles på lik linje med andre som bryter loven.

Atle Sommerfeldt er biskop for Borg bispedømme. Foto: Borg bispedømme

Biskopen i Borg mener det er klare paraleller med NAV-skandalen og måten Norge behandler ureturnerbare, når det gjelder å respektere internasjonale avtaler.

– Dette er et skikkelig omdømmtap for Norge, som ligger foran i menneskeretter og fredsarbeid. Så får vi et så frynsete rykte på avtaler vi er forplikta til å følge internasjonalt, sier biskop i Borg, Atle Sommerfeldt

– En modig handling

Nåværende Oslo-biskop og preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, har berømmet Stålsett for motet han har vist.

– Det er en modig handling som det står respekt av.

Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Kirkens kall

Det er ikke første gang at biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme engasjerer seg i asylsøkernes situasjon.

Og hun er svært kritisk til måten ureturnerbare asylsøkere blir behandlet på.

– Det er en praksis i Norge som dehumaniserer mennesker og tar bort menneskeverdet. Det er Kirkens kall og oppdrag å løfte dette opp. Jesus møtte de svakeste og ga dem verdighet og nye muligheter og det er også Kirkens kall å gjøre det, sier Midttømme.