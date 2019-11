Molde-trenar om cuptapet: – Ergeleg

Molde Elite hadde ei vanskeleg oppgåve i kveldens semifinale i handball-NM mot Vipers i Kristiansand. Sjølv om Molde gir sørlendingane kamp heilt inn i sluttminutta, er cupeeventyret no over. – Eg synest vi gjer ein bra kamp fram til slutten, og gjer det spennande mot Noregs beste lag, fram til det er 4-5 minutt igjen. Det er ergeleg at vi ikkje kan ta det siste, seier Molde-trenar Helle Thomsen.