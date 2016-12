På en tom og kald Slettegjerde stadion i Sykkylven er det nesten høgtidelig stemning. En stor doning av en drone skal opp i luften og en gjeng spente menn står på sidelinjen og ser på. Den ligner slett ikke på en vanlig drone som ligger under manges juletrær i år. Dette er en krysning mellom et helikopter og en drone, og kan kanskje skal bli starten på et nytt eventyr i møbelbygden.

– Den kan fly store brannbøtter og slukke branner. Den kan også brukes i militæret for å hente mannskap som ligger bak fiendens linjer, forteller droneutvikleren Leif Johan Holand.

Det kan også bli skrevet luftfartshistorie. Det er ikke sertifisert norskbygde luftfartøy siden 1938.

Den største dronen på markedet

Dronen, som er oppkalt etter det flyvende fabeldyret, er på 1,5x2 meter når den er helt utslått, og den kan løfte til sammen 225 kilo. Propellen er nesten en meter lang og den har en flytid på mellom 30 og 45 minutter.

Sluttsummen på giganten er mellom 1–5 millioner kroner. Sammen med flere andre startet Holand GRIFF Aviation. Ideen kom da filmselskapet Holand jobber i trengte en drone.

– Da vi begynte å utvikle dronen, så vi etter hvert at den kunne utvikles til mer enn bare til filming. Vi reiste til Asia og USA og fant ut at det er ingen som har den kapasiteten som vi har fått til i dag, forteller Holand.

Dronen skal sertifiseres og Holand tror de endelige godkjennelsene vil være på plass i løpet av 2017.

Fått henvendelse fra Bahrain

Både Innovasjon Norge og Sykkylven Næringsutvikling har bidratt med penger for å utvikle ideen. Jarle Strømgjerde fra Sykkylven Næringsutvikling, gleder seg til at det kan komme opp mot 15 nye arbeidsplasser neste år og ikke minst fokuset bygden kommer til å få.

– Vi håper Sykkylven blir satt på kartet. Ikke som møbelbygger, men som luftfartsbygger. Det hadde vært stilig. I Sykkylven er absolutt alt mulig. Vi får til det vi vil, sier Straumgjerde.

Planen er å starte serieproduksjon på en fabrikk i Sykkylven. De har kapasitet til å lage 24 droner neste år.

– Dronene skal selges på det internasjonale og nasjonale markedet. Vi har fått henvendelser fra Bahrain og USA allerede, forteller Holand.

Dronen blir styrt med en fjernkontroll. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Lukrativ industri

Droner har blitt mer og mer populært i blant annet filmindustri og hos redningsindustrien. Pengene fra investorer til Griff-dronene har begynt å komme på plass og neste uke kommer investorer fra USA på besøk.

Drømmen er at selskapet fra Sykkylven skal bli en av tre leverandører på store droner på verdensbasis.

– Her er det snakk om å komme seg ut i markedet når det er få konkurrenter og befeste markedsposisjon, sier Holand.