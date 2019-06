Mobbetallene i fylket går ned

Elevundersøkelsen 2018 viser at det er færre elever som svarer at de blir mobbet på skolene i Møre og Romsdal. Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk som innebærer at skolene har en aktivitetsplikt som skal sikre at de handler raskt når en elev ikke har det bra. Konstituert fylkesmann, Rigmor Brøste, sier dette viser at de er på rett vei, men arbeidet er langt fra ferdig.