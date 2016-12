Mjelde på heltid

Styreleder i AaFK, Reidar Mjelde, går inn som arbeidende styreleder i klubben frem til ny daglig leder i klubben er på plass. I går ble det klart at Henrik Hoff slutter etter 23 år. Til aafk.no sier Mjelde at en slik midlertid løsning vil gi styret ro til å kjøre en god rekrutteringsprosess for å finne den beste kandidaten til å ta AaFK videre.