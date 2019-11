Merforbruk på 30 millioner

Når nye Molde kommune ser dagens lys frå nyttår, vil økonomiske utfordringer bli et tema. Midsund, Molde og Nesset har et merforbruk på ca tredve millioner kroner. Ordfører i den nye kommunen, Torgeir Dahl (H) sier at det er naturlig å se på administrasjonen for å spare. –På administrasjon og fagstaber så er vi nødt til å se hvordan vi kan ta ut effekter. Det lå i bunnen også da vi jobbet med å bli en kommune, så der forventes det at vi tar ut noen rasjonaliseringseffekter, sier Dahl.