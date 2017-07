Mener Tour de France-effekten vil være minimal

– Når det gjelder idrettsarrangement bør det være gjentagende aktivitet et sted for at det skal ha stor effekt på turisme og økonomi. Tour de France er fantastisk for Frankrike, men mange vil nok ha glemt startetappen før syklistene ruller inn på Champs-Élysées tre uker senere, sier Arne M. Ulvnes. Han er førsteamanuensis i økonomi ved NTNU og har forsket på effekten store idrettsarrangement har på turisme.

Arne M. Ulvnes mener argumentet om at Tour de France-start i Norge vil gi turismen en boost ikke holder vann. Foto: Privat

Lover god norgesreklame

Etter at idéen om å arrangere startetappen av sykkelrittet Tour de France på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal ble kjent mandag, har mange argumentert med at det vil være god norgesreklame.

– Man kan bare tenke seg TV-bildene som kommer til å gå ut til hundrevis av land og hva det kan bety for turismen i Norge, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Markedssjef i Visit Nordvest, Marit Krekvik, stiller seg bak henne:

Markedssjef i Visit Nordvest, Marit Krekvik, sier det vil ha stor innvirkning for reiselivet dersom Tour de France-starten legges til Atlanterhavsvegen. Foto: Marie Myklebostad / NRK

– Det har store innvirkninger for reiselivet hvis vi får Tour de France hit, fastslo hun tirsdag.

Siden den gang har også Stavanger/Oslo blitt lansert som mulig startsted for det kjente sykkelrittet.

Forskning viser liten effekt

Økonomen Ulvnes mener det er et argument som ikke holder vann.

– Ut fra vår forskning ser det ut som man bør ha en gjentagende aktivitet for at effekten av et idrettsarrangement skal bli stor. Folk glemmer fort.

Han bruker VM på ski i Oslo i 2011 som eksempel.

– VM på ski i Oslo ga ingen effekt. Vanlige turister holdt seg borte under VM, og så kom de tilbake. Men det ble ingen total økning i turismen, verken på kort eller lang sikt, sier han.

Han sier at det finnes andre gode grunner til å arrangere store idrettsbegivenheter, som den psykologiske effekten av å bygge nasjonalfølelse, eller for å markere noe annet, som Statoils femtiårsjubileum. Det er et av argumentene for å legge åpningen av Tour De France til Stavanger-regionen i 2022.

– Feil argumentasjon

Argumentet om effekten på økonomi og turisme er han derimot lei av.

– De som brenner for å lage et stort arrangement henter inn et konsulentfirma for å kalkulere lønnsomheten, men det er feil utgangspunkt for å kjempe for å få et stort idrettsarrangement hit. Ser vi på tallene, er det ikke mye effekt å spore.

Kostnaden for årets åpningsetappe i Düsseldorf i Tyskland ble i 2015 beregnet til 11 millioner euro, altså rundt 100 millioner kroner, ifølge nettstedet procycling.no.