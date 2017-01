Mener Høyre setter det borgerlige samarbeidet på spill

KrFs førstekandidat i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, reagerer på at Syver Hanken i Høyre vil tillate eggdonasjon.



Spørsmålet om eggdonasjon kommer opp på Høyres fylkesårsmøte i Møre og Romsdal som starter lørdag.

Viktige verdispørsmål

Dette er brudd på tidligere felles holdninger og vil gjøre videre borgerlig samarbeid vanskelig, sier Steinar Reiten.

– Jeg er jo en av dem som har ment at KrF har mest å hente på den ikke-sosialistiske siden i politikken, og det er fordi vi på denne siden har fått mest gjennomslag i viktige verdispørsmål. Men det vi opplever nå er at Høyre er på gli, og det er klart at det vil være av betydning for oss som regner oss for verdikonservative dersom vi ser at våre tidligere støttespillere er på gli i så viktige spørsmål, sier Reiten.

Spenning

Syver Hanken mener Høyre bør si ja til eggdonasjon. Foto: Trond Vestre / NRK

Det er den unge Høyre-politikeren Syver Hanken som fremmer saken under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høyre. Det er knyttet stor spenning til hva som blir utfallet når saken kommer opp på landsmøtet i mars.

– Her må vi se på mulighetene vi har til å hjelpe folk med å oppfylle sine drømmer. Eggdonasjon gir flere par muligheten til å få barn. Vi må tillate dette for å gi folk et så godt liv som mulig, mener Syver Hanken.

Visker ut forskjellene

Steinar Reiten er ikke overrasket over utspillet fordi han mener det er i tråd med tendenser han har sett over tid.

I løpet av våren vil helseminister Bent Høie komme med sin bioteknologimelding som KrF-politikeren er spent på. Steinar Reiten spør om surrogati er det neste.

Reiten mener et Høyre på gli vil gjøre det mer åpent hvor KrF vil velge å gå.

– Vi har tidligere sett tydelige forskjeller mellom høyre- og venstresiden i de viktige verdispørsmålene. Disse forskjellene er dessverre i ferd med å bli utvisket, og da blir det vanskelig å konkludere klart om vi skal velge den ene eller den andre siden, sier Steinar Reiten.