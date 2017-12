Mendy til belgisk fotball

Kristiansund-spiss Jean Alassane Mendy har signert for tre og et halvt år med den belgiske eliteserieklubben Lokeren. Overgangen ble bekreftet på Lokerens nettstedonsdag. 27-åringen ville ikke forlenge med Kristiansund etter foregående sesong, fordi han ønsket å ta et nytt steg i karrieren.