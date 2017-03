Medvitslaus etter slåstkamp på asylmottak

Dagleg leiar i Link, Hallstein Saunes Foto: Arne Flatin / NRK

Det var ved 14.15-tida fredag at politiet melde om slåstkamp mellom to personar ved eit asylmottak i Ulsteinvik. Det var alt då klart at ein person var skadd og at ambulanse og politi var på veg til staden.

– Slåstkampen oppstod på asylmottaket for einsleg mindreårige på Osnes i Ulstein kommune. Det var to bebuarar som var involvert i episoden etter usemje, og dette skjedde på utsida av mottaket, fortel dagleg leiar i LINK, Hallstein Saunes til NRK.

Ifølgje Sunnmørsposten skal den eine ha brukt ein stein til å slå med.

Ein pågripen

Politiet kom til staden og det blei rekvirert luftambulanse på grunn av skadane den eine personen hadde fått.

– Vi fekk melding om lag klokka kvart over to om at det hadde vore ein slåstkamp ved eit av asylmottaka i Ulsteinvik. To personar var involvert. Ein av personane var skadd, fortel Sindre Molnes hos politiet i Ålesund.

Fredag ettermiddag opplyser politiet at éin person er pågripen i saka. Ut over dette har politiet førebels ikkje noko opplysningar om det som har skjedd.

Politiet er i ferd med å gjere innleiande undersøkingar og avhøyr.