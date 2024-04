Manglar framleis mange legar

Leiinga i Helse Møre og Romsdal foreslår å seie ja til å innføre det omstridde journalsystemet Helseplattforma 27. april. Føresetnaden er at dei får tak i ekstra legar og sjukepleiarar. I morgon skal styret i helseføretaket behandle saka.

Men ifølge Sunnmørsposten er det per no ikkje nok legar som har meldt seg for at Helse Møre og Romsdal skal ha nok bemanning i innføringsperioden.