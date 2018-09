Mangel på lærere

For få velger grunnskolelærerutdanning, og om få år kan Norge mangle over 3.200 lærere i barneskolen. I sommer fikk 4.201 personer tilbud om studieplass til grunnskolelærerutdanning, en økning på 14 prosent fra i 2017. Likevel kan det bli mangel på lærere i barneskolen om to år, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.