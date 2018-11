Mange viltpåkjørsler

I løpet av 2018 har politiet i Møre og Romsdal fått inn et høgt antall meldinger om viltpåkjørsler i fylket. Frem til nå har de mottatt 1822 meldinger. Det skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging). Til avisa sier Håkon Slutaas, rådgiver for naturforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune, at bestanden har vært høg de siste årene, og at kommunene har blitt mer opptatt av å redusere bestanden.