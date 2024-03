Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Stadig fleire skianlegg i Noreg satsar på afterski, der skigjestene kan feste med øl, vin og sprit etter skikøyringa.

Skianlegget på Strandafjellet starta med afterski for tre år sidan og har opplevd stor suksess.

Utestaden Laaven i Trysil har leigd inn politifolk og ein sjukepleiar for å sikre at festane går bra.

Dagleg leiar på Gaiastova på Hafjell seier besøkstala blir tre gonger så høge i påska.

Fråhaldsorganisasjonen Juvente er skeptisk til afterski-trenden og meiner det skaper ein kultur der alkohol må vere med for at gjestene skal vere inkludert.

Det er ikkje berre i bakken skikøyrarar boltar seg i påska. Stadig fleire skianlegg satsar på at skifolk skal svinge innom festen på afterski. På menyen står øl, vin og sprit.

– Eg står ikkje på ski, eg går berre på afterski, det er det gøyaste, ler Hermine Dalsøren (22).

Med ein halvliter øl i handa sit ho og vennegjengen rundt bordet i afterski-teltet på Strandafjellet laurdag ettermiddag. På scena står ein trubadur og syng av full hals.

– Eg synest det er perfekt å kunne kome tilbake etter ski og ha det gøy med vener og familie her, ropar Snorre Ruud Valen (21).

La skifer og slukar i golvet

Skianlegget på Strandafjellet på Sunnmøre starta med afterski for tre år sidan og opplevde fort at det blei for trongt. Nytt av året er eit stort partytelt.

I gamledelen har dei lagt skifter og slukar i golvet og er førebudde på det meste.

– Det er for å få ein plass der folk kan boltre seg. Det er høg partyfaktor og viktig med eit golv der vi lett kan spyle og få vekk alt sølet, seier marknadssjef Mari Riksheim.

Marknadssjef Mari Riksheim seier dei har brannslange på veggen og spylar lokala kvar kveld. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Ho seier det er mange som dansar på borda og sølar ned øl, snus og rot utover kvelden.

Ti råd for å moderere alkoholforbruket

Kor mykje drikk du eigentleg? Mykje av forbruket er lett å oversjå. Registrer tidspunkt, situasjon og faktisk drikkemengde. Evaluer ditt eige drikkemønster

I kva situasjonar er det ok å drikke, og når er det ikkje? Kan noko av drikkinga vere problematisk for deg eller andre? Sei stopp ved lykkepromillen

Ei relativ moderat promille (0,5-1,0) gir den ruseffekten som dei fleste tenkjer på som behageleg. Ein høgare promille gir ikkje meir nyting, men aukar risikoen for å miste kontroll. Ikkje drikk på tom mage

Det er alltid lurt å ete litt før ein drikk. Det sørgjer for at promillen ikkje stig for fort. Unngå reint brennevin og kartongvin

Mange drikk med same fart uansett kva dei har i glaset. Ublanda brennevin inneheld den sterkaste alkoholkonsentrasjonen, og inneber den største risikoen for ustyrleg rus. Bytt til alkoholsvake alternativ

Ha lettøl eller alkoholfritt øl i huset, og bestill gjerne lettøl ute om du vil variere. Husk at vin kan blandast med Farris. Senk drikkjetempoet

La det gå 30-60 minutt mellom kvar einhet alkohol. Ikkje drikk åleine før eller etter

Om du legg deg med stigande, høg promille, vil dagen etter bli verre. Takle drikkepress

Din indre dialog er like viktig og nødvendig som å konfrontere andre sitt press. Finn alternativ til å drikke

Mange forbind alkohol med noko positivt, og bruker alkohol som påskjøning, trøyst og eigenmedisinering. Finn alternativ som er interessante og utfordrande. Kjelde: Oslo Universitetssykehus

Leiger inn politifolk og sjukepleiar

Men det kan bli uro når mange samlar seg til fest rundt skianlegga.

Utestaden Laaven i Trysil har leigd inn to politifolk og ein sjukepleiar som saman med dei tilsette sørgar for at festane på ettermiddags- og kveldstid går bra.

– På langfredag hadde eg nesten 4000 gjestebesøk på eitt døgn. Då er det openbert at ein eller to personar er uheldige og blir viste bort, men det er minimalt. Vi har hatt utruleg lite skadar, lite bråk og tull, eg trur det aldri har vore mindre, faktisk, seier han til NRK.

Tommy Åsheim på Laaven i Trysil seier festfolket oppfører seg bra. Foto: Even Baardseth

– Tredobla besøkstal i påska

Dagleg leiar Steffen Eggesvik på Gaiastova på Hafjell seier besøkstala blir tre gonger så høge i påska.

– Dessverre er det sånn at når ein samlar mange tusen menneske for fest, så er det nokre «bad apples» og nokon som har fått i seg for mykje og er nøydde å ta kvelden tidlegare enn tenkt. Men talet på hendingar er langt under normalen dersom ein samanliknar med ei vanleg natt på byen, seier han.

Det blei ikkje spart på alkoholen under afterski-arrangementet på Hafjell langfredag. Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

Pål Andvord, dagleg leiar av Beitostølen Barcraft vedgår at nokre truleg droppar skia og går rett på fest.

– Hehe, det er nok ein del av dei også, ingen tvil om det. Men kva dei gjer før dei kjem hit har eg ikkje stort med, seier han, og legg til at dei har profesjonelle bartenderar og vektarar som passar på.

Afterski på Hovden påskeaftan. Ann Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort seier dei har 12 profesjonelle vakter til stades i tillegg til eigne tilsette. Foto: Hovden Alpin Resort

Skepsis hos fråhaldsrørsla

Fråhaldsorganisasjonen Juvente likar dårleg at folk hamnar på fest, i staden for å vere på ski og nøye seg med det.

– Afterski er ein tradisjon som er med på å skape ein kultur der alkohol må vere med i biletet for at du skal vere inkludert. Vår bodskap er at ein kan dra på afterski for å ha det gøy, utan å måtte drikke alkohol, seier styreleiar Juvente André Thomassen Haugen.

Styreleiar André Thomassen Haugen i Juvente vil at folk skal gå på afterski utan å måtte drikke alkohol. Foto: Juvente

Festar til dørene stengjer

Vennegjengen på Strandafjellet kom like etter at dørene opna laurdag ettermiddag, og går ikkje med det første.

Alfred Gjelseth er strålande fornøgd med å ha hamna rundt bordet.

– Det er heilt nydeleg. Det er ingenting som slår pils etter ein dag på ski.

– Men er det ikkje litt usporty å kombinere drikking og friluftsliv?

– Eg tenkjer det er ein fin kombinasjon. Å vere litt aktiv tidleg på dag, og nyte ei pils etterpå, seier han.

Hermine Dalsøren går ikkje heim med det første og har bestemt seg for å halde ut.

– Til det stengjer, ler ho.