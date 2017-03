Mange har skrive under

I Haram har 2700 personar i eller utanfor kommunen skrive under på oppropet Nei til tvang. Aksjonen blei starta på grasrotnivå, og er ein protest mot prosessen som inneber at Haram blir slått saman med stor-Ålesund med tvang. Aksjonsgruppa ønskjer å få kome til Stortinget 5.april, mellom anna for å overlevere underskriftene.