– De har virkelig jobbet på spreng de som har vært på vakt nå lørdag og søndag, forteller Marit Teigen Hauge, som er assisterende kommuneoverlege.

Det pågår et stort utbrudd av skarlagensfeber i Molde-området.

Legevakta har satt ny rekord i antall behandlet pasienter på legevakta med nesten 100 i døgnet.

Omtrent halvparten av disse har vært barn som er inne til vurdering om de har skarlagensfeber.

En av disse var Jon Magnus Solgaard, som dro dit med sitt fire år gamle barn.

Han ble sjokkert over antall mennesker inne på legevakta, og ble bekymra da han fikk beskjed om at de ikke hadde mer av penicillinet igjen på apoteket.

Skarlagensfeber Ekspandér faktaboks Skarlagensfeber er en halsbetennelse forårsaket av streptokokkbakterier, som i tillegg fører til et rødt utslett i ansiktet og på kroppen. Påfallende blekhet rundt munnen.

Bekjempes enkelt med antibiotika.

Sykdommen smitter ved dråpe- og kontaktsmitte. Det tar fra 1 til 3 dager fra man er smittet til man blir syk. Man er smittsom fra like før sykdommen bryter ut og til en dag etter påbegynt behandling med antibiotika.

Starter med sår hals og feber.

Typisk at tungen blir veldig rød.

Noen blir kvalme, kaster opp og får magesmerter.

Regnes som en barnesykdom, og man får sjeldent sykdommen flere ganger.

Etter 1 til 2 uker syk begynner man ofte å flasse i håndflater og på fotsåler.

Var en fryktet sykdom som herjet i epidemier på hele 1800-tallet i Norge, med dødelighet på rundt 10 %, og var dermed en av de vanligste dødsårsakene blant barn på slutten av 1800-tallet.

Før man behandlet med antibiotika var det vanlig med komplikasjoner som nyrebetennelse og giktfeber. Kilde nhi.no

– Stappfullt

– Da jeg kom ned på apoteket for å ta ut miksturen vi hadde fått skrevet ut på legevakta, sa hun at de er tomme for den, sier småbarnsfaren.

Legen hans skrev derfor heller ut i tablettform, ifølge Solgaard.

Jon Magnus Solgaard er bekymret for at det er for lite av penicillinet som egner seg best for små barn med skarlagensfeber. Foto: Privat

– Han sa vi skulle knuse tabletten og ta det i yoghurt eller syltetøy. Men det blir veldig besk smak av en tablettform, og for det andre har han vondt i halsen og vanskeligheter for å svelge.

Så det gikk ikke. Etter flere ringerunder dro småbarnsfaren tilbake til legevakta. Der fikk han likevel miksturen, fordi de hadde et lite lager der.

– Og det var stappfullt på legevakta. Det lageret som er der, går nok fort tomt, sier Solgaard.

Foto: Alamy Stock Photo

Nasjonalt leveringsproblem

– Det er nasjonalt leveringsproblem med miksturer, som det har vært uttrykt bekymring for over lang tid, sier den assisterende kommuneoverlegen.

Hun forklarer at de har prøvd å oppdrive det som finnes i deres lokale region på antibiotika-mikstur og fått det til legevakta sitt lager.

Marit Teigen Hauge, assisterende kommuneoverlege, tror det er rundt tjue flere barn som denne helga har startet med penicillin etter mistanke om skarlagensfeber. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det er tilgjengelig mikstur for ti barn, og vi har rikelig med tabletter, så jeg tror vi skal klare oss fint frem til neste leveranse.

Den neste leveransen av penicillin som egner seg best til skarlagensfeber, skal komme både tirsdag og torsdag kommende uke, informerer Teigen Hauge.

– Vi har formidlet til alle lokale apotek at vi har behov for mikstur, så da bestiller de inn til sine lagre om det eksisterer.

– Lite og sårbart marked

Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, forklarer at Norge er et lite og sårbart marked. Og hun bekrefter at det er et markedssvikt på de eldre typene av antibiotika.

Hun mener man bør ta aktive grep for å motvirke sårbarheten i markedet.

– Da bør vi enten betale ned hele prisen på disse antibiotikaene, jobbe på et nordisk nivå og få et felles nordisk marked, eller det tredje kan være å innføre en pilot som de har gjort i Sverige.

Larsen forklarer at de i nabolandet opererer med en slags garantiordning, sånn at produsentene får betalt en viss sum, mot at de leverer på markedet.

Utslett av skarlagensfeber på halsen til et barn. Foto: Science Photo Library

Smitte flere steder

Men det er ikke kun i Molde-området det er oppdaget barn med skarlagensfeber. Også i Oslo-området er det oppdaget flere smittede barn.

Kommuneoverlege i Ålesund, Alexander Wiig, sier at de har fått rapporter fra en skole og en barnehage i byen om mistenkte tilfeller av skarlagensfeber. Han vet også at de har hatt en del mistenkte tilfeller på legevakta i Ålesund.

– Vi vet at dette er veldig smittsomt, og forventer å se en del tilfeller fremover, sier Wiig.

Yngvild E. Bentdal, lege ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine, oppfordrer foreldre til å ha lav terskel for å gå til legen med barna.

– Foreldre bør forholde seg som tidligere og oppsøke fastlege eller legevakt hvis barnet har symptomer på halsbetennelse eller skarlagensfeber, for vurdering av om det er behov for antibiotikabehandling.