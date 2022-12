Bare i Molde-området kan det være opp mot 60 barn som er syke.

– Både barnehagebarn og barn i småskolen er syke, sier Marit Teigen Hauge.

Hun er assisterende kommuneoverlege i Molde, hvor det er et stort utbrudd av skarlagensfeber.

50–60 barn kan ha vært smittet de siste to ukene. Siden diagnosen ikke er meldepliktig har ikke kommunen eksakte tall.

Hauge sier at smitteutbruddet er helt spesielt. Hun tror grunnen er at tre årskull med koronabarn ikke har blitt eksponert for bakterien som gir skarlagensfeber før nå.

Skarlagensfeber Ekspandér faktaboks Skarlagensfeber er en halsbetennelse forårsaket av streptokokkbakterier, som i tillegg fører til et rødt utslett i ansiktet og på kroppen. Påfallende blekhet rundt munnen.

Bekjempes enkelt med antibiotika.

Sykdommen smitter ved dråpe- og kontaktsmitte. Det tar fra 1 til 3 dager fra man er smittet til man blir syk. Man er smittsom fra like før sykdommen bryter ut og til en dag etter påbegynt behandling med antibiotika.

Starter med sår hals og feber.

Typisk at tungen blir veldig rød.

Noen blir kvalme, kaster opp og får magesmerter.

Regnes som en barnesykdom, og man får sjeldent sykdommen flere ganger.

Etter 1 til 2 uker syk begynner man ofte å flasse i håndflater og på fotsåler.

Var en fryktet sykdom som herjet i epidemier på hele 1800-tallet i Norge, med dødelighet på rundt 10 %, og var dermed en av de vanligste dødsårsakene blant barn på slutten av 1800-tallet.

Før man behandlet med antibiotika var det vanlig med komplikasjoner som nyrebetennelse og giktfeber. Kilde nhi.no

Kommunen har sendt ut skriv til både barnehager og skoler om at de må være oppmerksomme på symptomene, slik at barna kommer i gang med antibiotikakur.

– Vanligvis får småbarnsforeldre beskjed om å se an når barna er syke, men nå ber vi dem med symptom om å oppsøke lege. Dermed har legevakta blitt nedrent av syke barn, sier Hauge.

Også i Oslo-området er det oppdaget flere smittede barn.

Lege Yngvild E. Bentdal, jobber ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine. Hun oppfordrer foreldre til å ha lav terskel for å gå til lege.

– Foreldre bør forholde seg som tidligere og oppsøke fastlege eller legevakt hvis barnet har symptomer på halsbetennelse eller skarlagensfeber for vurdering av om det er behov for antibiotikabehandling.

Halsbetennelse og utslett

Skarlagensfeber begynner med halsbetennelse og feber.

Mange opplever kvalme, oppkast og magesmerter. Mens andre har mest vondt i ørene.

I løpet av mellom et halvt- til to døgn får barnet utslett i ansiktet og over store deler av kroppen.

Skarlagensfeber-utslett på halsen til en 5 år gammel jente. Foto: Science Photo Library

Et annet kjennetegn er ildrød tunge, og flass i håndflater og på fotsåler en til to uker etter at sykdommen startet.

De fleste barn som får penicillinbehandling blir fort friske.

Før i tiden var skarlagensfeber en fryktet sykdom som førte til mange dødsfall blant barn.

Illustrasjon av skarlagensfeber i det tyske Meyers Konversations-Lexikon fra 1897. Foto: Michael Nitzschke / imageBROKER

Før man fikk penicillin var alvorlige komplikasjoner som blant annet nyrebetennelse vanlig. Flere barn som overlevde mistet synet eller hørselen.

Men også i dag kan ubehandlet skarlagensfeber være farlig. Og fra tid til annen er det slike sykdomsutbrudd blant barn i Norge.

Stort utbrudd i Storbritannia

I Storbritannia har det i høst vært langt større utbrudd av skarlagensfeber enn i Norge.

Så langt er det meldt om rundt 6600 sykdomstilfeller denne sesongen, som er langt flere enn tilsvarende sesonger de siste fem årene, ifølge britiske helsemyndigheter.

Også i London bes foreldre være årvåkne overfor symptomer. Siden september har det vært 145 alvorlige sykdomstilfeller blant barn under 9 år, melder BBC.

Siden september har 15 barn under 15 år i Storbritannia mistet livet av infeksjoner med streptokokk A, 13 av dem i England, skriver Evening Standard.

– FHI følger med på det som skjer i England. Årsaken til økningen i England kan være relatert til at det er flere virusinfeksjoner som sirkulerer samtidig nå, sier Bentdal.

Også FHI knytter oppblomstringen av sykdommen til lav immunitet etter smitteverntiltakene under pandemien. Når det gjelder situasjonen i Norge mener Bentdal det ikke er stor grunn til bekymring, fordi legene er gode til å behandle dette.

– Vi har sett litt flere halsbetennelser med Streptokokk A nå det siste året, men vi har ikke sett flere alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av Streptokokk gruppe A blant barn sammenlignet med før pandemien. Dette er noe som kan endre seg og FHI følger nøye med på dette.