Maks 25 elevar per klasse

I Fræna har poilitikarane sett grenser for kor mange elevar det kan vere i kvar klasse, skriv rbnett.no (krev abonnement). I følge den kommunale kvalitetsplanen for grunnskulane i Fræna, skal ikkje elvtalet overstige 25 elevar i kvar klasse. Skulen skal ha nok lærerarar til at kvar elev føler seg sett og verdsett.