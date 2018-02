Lover kamp mot oljeboring

Møre og Romsdal SV lover kamp mot oljeboring utenfor Mørekysten. I helga vedtok fylkesårsmøtet en skarp uttalelse etter at olje- og energiministeren har tildelt rekordmange utvinningstillatelser. Fylkespolitiker Yvonne Wold sier kampen er viktig å ta. – Dette kommer vi til å stå hardt på. Vi er bekymra for området som ligger 10 km fra land utenfor Smøla. Det er et område med holmer og skjær og det er vanskelig å styre beredskap. I tillegg til at det er umistelig natur, sier hun.