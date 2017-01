Lien vil ha Møreaksen

Vestnes er klart best tjent med Møreaksen, sier ordfører Geir Inge Lien fra Senterpartiet. I media har flere tatt til orde for Romsdalaksen som alternativ. Lien er kritisk til Romsdalsaksen, som går for bruløsninger over Sekken - fremfor tunnel under Romsdalsfjorden fra Vik i Vestnes til Otrøya.