Leteaksjon blir henteoppdrag

Antall redningsoppdrag for Røde Kors øker, men ny teknologi gjør at hjelpemannskapene oftere slipper å lete etter folk. – Nye verktøy gjør at du kan sende hjelpemannskapene nøyaktige koordinater dersom du går deg bort. Det er grunnen til at det som tidligere ville vært en leteaksjon nå blir et henteoppdrag, sier landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik.