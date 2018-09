Leitebrønn-løyve

Oljedirektoratet har gitt Equinor løyve til å bore ein leitebrønn nord for Kristiansund, skriv tk.no. Brønnen ligg 17 kilometer søraust for Njord-feltet, og vest for Draugen-feltet. Equinor må vente på fleire godkjenningar før dei kan setje i gang boringa, skriv avisa.