Kvalen klar for nytt proffeventyr

27-åringen Jonas Kvalen fra Volda er klar for et nytt proffeventyr som volleyballspiller. Han er klar for sin femte proffklubb i utlandet etter at han reiste fra Sunnfjord i 2014. Kommende sesong spiller Kvalen for belgiske Greenyard Maaseik, som er ranka som den 23. beste klubben i Europa.