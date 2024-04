Krever svar fra helseministeren

Bård Hoksrud, Helsepolitisk talsperson i Frp, krever svar fra helseministeren i spørretimen i Stortinget neste onsdag. Han er svært bekymret for mangelen på leger i Helse Møre og Romsdal når de skal innføre Helseplattformen. Hoksrud spør: Er statsråden bekvem med å ha ansvaret for et eksperiment som kan sette pasientsikkerheten i fare og lede til skandaler dersom innføring av Helseplattformen feiler igjen? Det er planlagt at Helseplattformen skal innføres lørdag 27. april.