Krever oppreisning fra sykehus

Foreldrene som mistet babyen sin i forbindelse med fødsel i fjor vinter har krevd en million kroner i oppreisning fra Molde sjukehus. Helse Møre og Romsdal har avvist kravet og begrunnet det med at det ikke er grunnlag for oppreisning fra helseforetaket i denne sak, da ledelsen har organisert fødetilbudet med prosedyrer og rutiner på en forsvarlig måte. Foreldrene er svært skuffet over avgjørelsen og ifølge advokat Cecilie Sethil Stuberg nå vurdere nye rettslige skritt.