Kunnskapsministeren: Eksamener avlyst

Regjeringen har nå hørt på anbefalingen til Utdanningsdirektoratet om å avlyste skriftlig og muntlig eksamen i både ungdomsskolen og videregående skole.

– Alle eksamener avlyses denne våren. Vi vil unngå en situasjon der mange elever er syke på eksamen og ikke får gjennomført, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna på en pressekonferanse fredag.

Som i 2020 og 2021 er det koronapandemien som fører til dette.

– Ikke en beskjed om at elever kan slappe av

Brenna sier at de har måttet ta en avgjørelse raskt og at det har den ulempen at man ikke vet hvordan situasjonen er om tre måneder.

– Så vil jeg si til alle dere elever: Dette er ikke en beskjed om at du kan slappe av. Dette er en mulighet til å jobbe godt framover.

Hun har også en beskjed til foreldrene.

– Ikke slutt å følge med nå. Ikke la poden ligge i senga. Spør om skolearbeidet, spør om lekser og vær med og motiver framover, sier Brenna.

Privatisteksamen og svenneprøver avlyses ikke.

Avlyst tredje året på rad

Elevorganisasjonen har heiet på Utdanningsdirektoratets anbefaling.

I 2020 og 2021 ble alle skriftlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst på grunn av pandemien.

Også Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har krevd at eksamen avlyses. Hun mener noe annet enn avlysning ville vært å forskjellsbehandle Oslo-elevene som har hatt mer hjemmeskole enn andre elever i Norge.

– Endelig

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård, sier beslutningen burde ha kommet mye tidligere.

– Usikkerheten har gitt store belastninger for elevene og lærerne, sier han.

– Dette er gode nyheter, men det skulle også bare mangle. Vi snakker om en gruppe med elever som knapt nok har vært i klasserommene sine på flere år. Dette gir disse elevene en mer rettferdig mulighet for valgene i tida etter skoleløpet, sier Øvstegård.

Unge Høyre ut mot regjeringen

Ola Svenneby, leder av Unge Høyre, mener avlysning egentlig er en erkjennelse av at skolen ikke har gitt elevene den utdanningen som de har krav på.

– Det er alvorlig dersom de mener elever ikke er godt nok forberedt til en eksamen. Regjeringen må komme med en plan for hvordan alle elever skal lære det de skal. Vi kan ikke akseptere at avlysning av eksamen er det eneste tiltaket, dersom norske elever ikke har lært det de skal, sier Svenneby.

Han mener avlysning av eksamen er det mest ytterliggående standpunktet.

– Det er mange andre ting man kunne gjort i stedet. Man kunne gjennomført færre eksamener, mer lokalt tilpassede eksamener eller utsatt fristen for å sette standpunktkarakter, uttaler Svenneby.