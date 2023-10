Konsumprisindeksen (KPI) steig med 3,3 prosent frå september i fjor til september i år. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Prisveksten er med det lågare enn tidlegare i år.

KPI er eit mål på korleis prisane på varer og tenester i samfunnet stig. Indeksen blir vanlegvis samanlikna med konsumet, altså forbruket av varer og tenester, året før.

– Høg prisvekst har vore realiteten over lengre tid. No har vi derimot sett ein avtakande prisvekst dei siste månadene, og frå august til september gjekk den ned med heile 1,5 prosentpoeng, seier seksjonsleiar i SSB, Espen Kristiansen.

Det er spesielt prisutviklinga på straum og mat som gjer at tala har gått nedover i september, for tredje månad på rad.

– Frå august til september i fjor steig straumprisane kraftig, medan matprisane var uendra. I år fall prisane for begge desse varegruppene i same periode. Dette trekk tolvmånedersveksten i KPI kraftig nedover, seier Kristiansen.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspander/minimer faktaboks Viser korleis prisane på dei varene og tenestene som private hushaldningar spør etter endrar seg.

Altså viser KPI endringar i konsumprisane på varer og tenester.

Konsumprisindeksen er vanlegvis samanlikna med konsumet året før. Dei varene og tenestene som stod for den største delen av hushaldningsbudsjettet får størst verdi.

KPI blir ofte brukt som eit mål på inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) kan bli brukt som eit mål på underliggande utvikling i konsumprisane, eller underliggande inflasjon.

Det er Statistisk sentralbyrå som reknar ut konsumprisindeksen.

Trur ikkje på renteheving i desember

21. september varsla Noregs Bank varsla at styringsrenta auka igjen, denne gongen til 4,25. Dette var femte gongen at renta blei sett opp så langt i år. For mange er konsekvensen at låna deira har blitt dyrare enn før.

Ola Grytten, økonomiprofessor ved NHH. Foto: Marit Hommedal / NTB

Den moglege renteauken, som er varsla i desember, er med ytterlegare 0,25 prosentpoeng, slik at renta blir på 4,5.

Ola Grytten, økonomiprofessor ved NHH, meiner dagens tal er lågare enn dei fleste hadde trudd. Han trur det gjer at renteauken i desember er mindre sikker enn før.

– Uansett er dagens tal gode nyheiter for den som slit med høge lånerenter. Tala kan tyde på at inflasjonen snur tidlegare enn det ein har trudd før. Men vi må sjå tala for oktober og november før vi er heilt sikre, seier Grytten.

Han får støtte av Dane Cekov, økonom i Nordea Market.

– Sjansen for at renta blir heva i desember er betydeleg redusert. Vi trur ikkje Noregs Bank hever den, seier Cekov til NRK.

Prisveksten skaut særleg fart då Ukraina-krigen braut ut, men no er prisveksten på det lågaste nivået sidan januar 2022, ifølge SSB. Målet til Noregs Bank er å sette opp renta for å presse ned den årlege prisveksten til rundt 2 prosent.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4,25 % Prognose Norges bank

Les også: Styringsrenta går opp igjen: Dette betyr det for Alexander (19) og vennane hans

Nedgang i matvareprisar

Frå august til september gjekk matvareprisane ned 1,5 prosent. Det er vanleg at desse går ned på hausten.

Prisane på kjøtt fall 3,1 prosent sist månad, medan prisane på fisk og sjømat gjekk ned 9,1 prosent.

– Det er ikkje uvanleg at prisen på fisk går ned i september, men eit så kraftig prisfall frå ein månad til ein anna er ikkje målt i KPI før. Priskampanjar på fiskeprodukt blir nok reflektert i prisnedgangen som blei målt i september, seier Espen Kristiansen.

Trass i at prisane går ned var matprisane framleis 7,7 prosent høgare i september i år enn dei var for eitt år sidan. Ifølge SSB er høgare matvareprisar framleis den viktigaste bidragsytaren til den samla prisveksten dei siste tolv månadene.

Dersom KPI blir justert for avgiftsendringar og utan energivarer, det ein kallar KPI-JAE eller kjerneinflasjonen, steig det med 5,7 prosent frå september 2022 til september 2023. Trass i fallet er dette framleis ein høg prisvekst, ifølge SSB.

– Matvareprisane og husleige er komponentar som bidreg betydeleg til at veksten i KPI-JAE framleis held seg høg, skriv dei i rapporten for september.