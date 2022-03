Kveldens avgjerd i Ålesund kan vise seg å bli historisk. Med denne avstemminga kan Haram nemleg bli den første i Noreg sidan 1977 som blir skilt ut som eigen kommune.

44 politikarar stemte for at Haram skulle få gå ut av Ålesund. 33 stemte i mot. Dette er dermed i tråd med folkeavstemminga, der over 70 prosent av innbyggarane i tidlegare Haram stemte for skilsmisse.

Men det kan ende opp med at ikkje heile Haram får gå ut av kommunen. Det blei nemleg også stemt over forslaget om dei to krinsane Søvika/Grytestranda og Vatne/Tennfjord skulle bli med Haram ut av Ålesund. Her stemte 42 for at dei krinsane skulle bli i storkommunen, medan 35 stemte i mot.

Dermed blir det sendt ein søknad til departementet om frådeling for delar av gamle Haram kommune. Det er altså regjeringa som skal ta den endeleg avgjerda.

Folk frå Haram demonstrerte framfor rådhuset i Ålesund da kommunestyret skulle behandle spørsmålet om Haram skulle få bli egen kommune. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

– Overraska

Lillian Ulvestad er ein av dei som har kjempa for at Haram skulle få bli ei eiga kommune igjen. Ho er overraska over at berre delar av kommunen kan bli skilt ut.

OVERRASKA: Harald Nordang, leiar for aksjonsgruppa «Haram ut av Ålesund», seier han er overraska over at ikkje heile gamle Haram får gå ut av kommunen. Foto: Trond Vestre / NRK

– Eg synest det er overraskande at ein tenker at ein skal søke om kommunereversering for berre delar av ei kommune som blei tvangssamanslått, seier ho.

Også Harald Nordang, leiar for aksjonsgruppa «Haram ut av Ålesund», seier han no er spent på kva departementet vil bestemme.

– Når det no går ein søknad om kommunedeling med grensejustering så meiner eg at departementet får eit spinkelt grunnlag på å gjere ei grensejustering med, seier han.

Gruppeleiar i Høgre, Monica Molvær (H), synest heile vedtaket er trist for kommunen.

– Vi hadde håpt at Ålesund skulle bli ei slagkraftig kommune på Nordvestlandet. Dette var den største kommunesamanslåinga i Noreg. No blir det dessverre smuldra opp, seier ho.

Vil ha deling etter dei gamle grensene

Vebjørn Krogsæter (Sp), varaordførar i Ålesund, seier dei vil jobbe inn mot kommunalministeren. Foto: Jonas Otneim / NRK

Vebjørn Krogsæter (Sp), varaordførar i Ålesund, seier han er spent på om departementet vil godta søknaden om frådeling av berre delar av gamle Haram. Han seier at Senterpartiet no vil legge press på kommunalministeren.

– Eg synest dette var eit dårleg resultat. Vi meiner at ei deling skal vere etter dei gamle kommunegrensene.

Han trur også at fleire av partia som vil at heile Haram skal bli skilt ut, no vil jobbe politisk inn mot departementet for å få ei slik frådeling.

Hans Kjetil Knutsen frå Ålesundlista forsvarar ei slik grensejustering.

– Eg meiner at dette er den rette måten å dele Ålesund på. Vi har hatt dårleg tid, og dette skaper meir arbeid, men eg meiner det er rett at dei delane av Ålesund kommune som her får anledning til å gå ut er der folkekravet har vore størst, seier han.

Lang debatt i kommunestyret

Haram blei tvangssamanslått med Ålesund i 2017. Det vedtok Stortinget med eit knapt fleirtal. Protestane var mange og høglydte, men dei blei ikkje høyrt.

Det var fullt hus i kommunestyresalen då politikarane skulle ta stilling til om Haram og Ålesund skal skilje lag. Mange hadde kome frå Haram for å følgje debatten på nært hald. Før møtet demonstrerte dei utanfor rådhuset.

UT AV HARAM: Mange hadde møtt opp utanfor rådhuset i Ålesund før kommunestyremøtet. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Møtet varte i mange timar og det blei ein debatt med svært ulike meiningar. Men alle var samde om at det var mykje som sto på spel.

Økonomiske problem, nedbemanning og kutt i storkommunen Ålesund har skapt misnøye. Det er noko av bakgrunnen for at det blei fremma krav om ei folkeavrøysting for å lausriving frå Ålesund.

Politikarane sa ja til folkerøysting. Det førte til ei kraftig mobilisering og engasjementet var stort. Svaret frå innbyggjarane var tydeleg. 71,7 prosent stemte for at Haram måtte få skilje seg frå Ålesund.

Eit vanskeleg dilemma

KrF sine fem politikarar hadde delt seg i tre standpunkt. Gruppeleiar Tore Johan Øvstebø meiner det beste hadde vore at Haram kunne halde fram i Ålesund. Likevel stemmer han for at Haram får gå ut av Ålesund.

Tore Johan Øvstebø (KrF) meiner det blir vanskeleg å gå vidare med Haram som ein del av Ålesund. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

– Det er trist, men eg meiner vi får betre arbeidsro ved å la Haram få gå. Tilliten er ikkje lenger der. Å halde fram som i dag vil skape sår i mange år framover, sa Øvstebø før møtet.

Åtvara mot å splitte opp Haram

Lisa Alvestad (Sp) meiner det er uansvarleg dersom dei to krinsane ikkje får bli med ut av Ålesund Foto: Jonas Otneim / NRK

Senterpartiet sin gruppeleiar, Lisa Alvestad er krystallklar. Partiet vil følgje fleirtalet i folkerøystinga. Men Alvestad er svært kritisk til forslaget om å la to krinsar å bli igjen i Ålesund.

– Det er uansvarleg søke om grensejustering no. Vi får ein kommune som ikkje har vore før. Vi meiner og at kommunen sine tal som viser at det er fleirtal for Ålesund i dei to krinsane, er feil, sa ho under kommunestyremøte i dag.

Alvestad peika og på at konsekvensane av ei grensejustering der dei to krinsane får bli igjen i Ålesund, ikkje er greidd ut.

Økonomisk risiko

Eit fleirtal i Arbeidarpartiet meiner at Haram bør få halde fram som ein del av Ålesund. Gruppeleiar Geir Ove Leite peika på rapporten som konsulentselskapet BDO har laga for Ålesund kommune.

Geir Ove Leite (Ap) åtvarar mot konsekvensane av bryte opp Ålesund kommune. Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi meiner at det er for tidleg å skilje lag no, og det er ein alt for stor økonomisk risiko å inngå ein slik skilsmisse.

Både Sindre Nakken (Ap) og Monica Molvær (H) meiner det er best for regionen at Haram held fram som ein del av Ålesund. Begge var svært kritisk til debatten som dei meiner har vore svært polariserande med stygge personangrep.

– Eg håpar at såra vil gro, og at vi kan leve side om side i framtida, sa Molvær.

Folkets røyst

Framstegspartiet gjorde det klart før kommunestyremøtet at dei vil følgje resultatet av folkerøystinga i Haram.

– Folkets røyst har talt, og vi vil følgje det klare rådet vi har fått gjennom folkerøystinga, sa gruppeleiar Thorbjørn Fylling (Frp).

Også Fylling åtvara mot å skilje ut to krinsar som skulle bli igjen i Ålesund.