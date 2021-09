Klorforsøk med gode resultater

Testingen av klor som virkemiddel mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, har gitt svært gode resultater i den nasjonale lakseelva Driva i Sunndal i høst. I forsøket ble en klorblanding sluppet ut i elva over to uker. Etter 11 dager var testfisken kvitt alle parasitter. Forsøket er satt i gang av Miljødirektoratet og kan bane vei for alternativ behandling som ikke skader annet enn selve gyrosmitten i smittede lakseelver.