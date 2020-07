Kjørte kran med promille

En mann i 40-årene er dømt til betinget fengsel i 14 dager, og må betale 50.000 kroner i bot, etter at han flyttet ei kran selv om han hadde promille. Mannen hadde ifølge dommen vært på fest kvelden før, men følte seg i grei form om morgenen. Mannen skulle flytte ei kran på formiddagen ca tjue meter da han kjørte over en stein og kranen veltet. Mannen har forklart at han ikke visste at han hadde promille i blodet. Mannen er også fradømt førerretten i 20 måneder.