Kjørte bil med 2,72 i promille

En kvinne i begynnelsen av 50-årene fra Nordmøre må i fengsel etter blant annet å ha kjørt bil med en promille på 2,72. Kvinnen bet, slo og sparket også to politibetjenter da de ville fremstille henne for blodprøve. Kvinnen er dømt til fengsel i 27 dager, må betale 45.000 kroner i bot og er fratatt førerkortet i to år.