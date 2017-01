Kjende seg innhabil

Leif Arne Langøy går ut av styret i Farstad Shipping ASA. Årsaka er tilknytinga Langøy har til Aker, og at han difor meiner seg innhabil i samband med arbeidet med refinansieringa av Farstad. Det opplyser styreleiar Sverre A. Farstad til NRK. Mellom anna blei det i dag klart at Ocean Yield, som er kontrollert av Aker, let vere å ta leige for to ankerhandteringsfartøy for januar og februar.