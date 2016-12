Kirken frykter fremtiden – alle tall er negative

Lavere gudstjenestedeltakelse og presterekruttering er de største truslene mot Kirken i Kirkerådets egen risikovurdering, skriver Vårt Land.

I fjor var den totale gudstjenestedeltakelsen 6,7 millioner fordelt på 70.000 gudstjenester. Fra 2014 til 2015 var det 2,1 prosent færre deltakere på gudstjenestene i Den norske kirke.

Sammenlignet med 2005 representerer 2015-tallene en nedgang på nær én million deltakere.

– Situasjonen er ytterst alvorlig, her kreves det strategier og handling for å minimere risikoen, sier Paul Erik Wirgenes, direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling.

Prestene blir stadig eldre

Samtidig er 29 prosent av presteskapet i Den norske kirke over 60 år. Innen 2025 vil alle disse være pensjonister.

Dermed forsvinner 374 prester ut av et jobbmarked som allerede sliter med rekrutteringsproblemer.

– Noe må gjøres for å rekruttere både prester og kirkegjengere, mener direktør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet. Foto: Den Norske Kirke / NRK

Samtidig er 30 prosent av presteskapet mellom 50 og 59 år. En stor andel i denne gruppen vil også gå av med pensjon i løpet av de neste ti årene.

– Ut fra den forventede avgangen og tilgangen på nye studenter, vil rekrutteringskrisen øke. Krisen gjelder ikke bare prestestillinger, men også for andre stillingskategorier i kirken, sier Wirgenes.