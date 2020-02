Førre veke tømte kinesiske turistar apoteka i Tromsø for munnbind. Etterspørselen har blitt stor i Kina etter utbrotet av koronaviruset.

Norengros er Noregs største leverandør av forbruksvarer til privat og offentleg sektor. Dei opplever no pågang på å få kjøpe tilbake munnbind som det står «Made In China» på.

Dei har fått fleire førespurnader via norske selskap, som har bede om hjelp til å skaffe varer det er mangel på i Kina.

– Vi blei veldig overraska. Dei var på jakt etter ansiktsvern, maske, munnbind og eingongsklede, seier Tore Bigseth, sals- og marknadsdirektør i selskapet.

Bigseth har forstått det slik at det er kinesiske styresmakter som forsøker å skaffe forbruksmateriell gjennom private aktørar.

Kundar står i kø for å kjøpe munnbind i Hongkong. Foto: TYRONE SIU / Reuters

Prioriterer norske kundar

Førebels har kinesarane fått nei. Grossisten har ikkje eit stor nok volum, og vel å prioritere dei norske kundane dei har forplikta seg til.

– Kinesarane er truleg litt rådville når dei tek kontakt med oss. Å få sendt desse varene tilbake til Kina er sikkert ikkje førstevalet deira, seier Bigseth, men legg til at dei gjerne skulle ha hjelpt om dei kunne.

Mediq Norge er leverandør av medisinsk forbruksmateriell til fleire hundre kundar som sjukehus, institusjonar, legekontor og apotek over heile landet. Dei merkar også at mange i Noreg vil sikre seg lager av munnbind no.

– Det er ei markant auke, og vi prioriterer våre faste kundar. Foreløpig klarer vi å levere, men utfordringa no, som gjeld oss og mange andre, er at ulike hamner i Kina blir stengde. Så dersom dette held fram i fleire månader, vil vi bli tomme for munnbind, seier administrerande direktør Trond Dahl Hansen i Mediq Norge.

Helsedirektoratet kartlegg i desse dagar kor store lager det er av smittevernutstyr i helsetenesta og hos leverandørane. Deira vurdering er at det per i dag ikkje er umiddelbar fare for å gå tom.

– Ingen praktisk verdi

Folkehelseinstituttet rår ikkje friske folk til å bruke munnbind for å unngå smitte, utanfor helsetenesta.

Det meiner tvert imot at feil bruk av munnbind kan gje auka risiko for at ein blir sjuk.

– Dersom ein tenkjer at munnbind skal beskytte mot at ein blir smitta av det nye koronaviruset, tek ein feil. Det meiner pensjonert yrkeshygienikar Sigmund Rødal.

Sigmund Rødal har jobba i mange år som senioringeniør i Arbeidstilsynet på feltet yrkeshygiene. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det er nyttelaust. Det er like effektivt som å filtrere strøsukker med fiskegarn, seier Rødal.

Ifølgje han har munnbind aldri hatt status som godkjent andedrettsvern, men er meint til å hindre at dropesmitte blir spreidd. Rødal fryktar at det gir folk ein falsk tryggleik.

– Dei siste åra er det vanleg i tettbefolka område i Austen at ein går med munnbind på gata, men verdien er, om ein seier det veldig mildt, tvilsamt. Det har ingen praktisk verdi, hevdar han.