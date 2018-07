Kineserne eier 98,3 prosent Ekornes

Det kinesiske selskapet Qumei eier nå 98,3 prosent av Ekornes, det viser dagens børsmelding. Selskapet har dermed full kontroll over selskapet. Mandag hadde selskapet en eierandel på rundt 60 prosent. Handlene det siste døgnet har vært stor før fristen på det kinesiske tilbudet gikk ut kl. 16.30 i går. – Vi er glad for at så mange av aksjonærene deler vår vurdering om at dette var et attraktiv mulighet for styret, selskapet og de ansatte, sier Nora Larssen, styreleder i Ekornes i børsmeldingen.